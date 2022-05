Vincent COTTEREAU

Au fil des projets que j’ai suivi puis dirigé depuis 2004 j’ai continué d’apprendre mon métier et d’évoluer.



En 2013, après avoir notamment diriger les refontes des sites Intranet et Internet corporate d'AREVA, je suis nommé Responsable web et éditorial de ces deux sites.



En mars 2014 je décide de quitter AREVA et la France pour découvrir un autre mode vie et une autre culture. Je pars en Australie pour 6 mois et parcours les routes du pays avant de revenir en France en fin d'année.



De retour en France, je deviens Directeur de projets chez TeamInside pour travailler en régie chez Arkema avant d'intégrer la société Arkema fin 2016 au poste de Responsable e-Influence.



Éternel curieux et à l’affut des avancées technologiques, je suis aujourd’hui toujours passionné et motivé par mon métier.



Mes compétences :

Publigen (CMS)

Gestion de projets

Photoshop

HTML

Flash

Dreamweaver

Communication

Intranet

Internet

Office

Chef de projet web

CMS

Graphisme

Windows

Rigoureux

Esprit d'équipe

Sponsoring sportif

Référencement

Réseaux sociaux

Xiti

Communication crise

OpenCMS

E-Influence