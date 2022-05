Vincent DAMATO

Professeur des écoles depuis de nombreuses années, j’ai eu au cours de ma carrière des élèves de tous milieux, le plus souvent dans des classes à cours multiples avec des niveaux allant de Grande Section à CM2,.

Passionné de pédagogie et de sciences humaines, j’ai toujours cherché à donner envie d’apprendre à mes élèves. J’ai ainsi pu expérimenter de nombreux dispositifs pédagogiques pour favoriser la progression de tous les élèves, de ceux qui réussissent le mieux comme de ceux qui se pensaient voués à échouer.

J’ai diversifié mes connaissances pédagogiques et me suis orienté instinctivement vers des pédagogies un peu «décalées» et peu présentes dans les écoles. J’ai alors mis en place dans mes classes de modestes expérimentations autour des mindmaps, de la facilitation graphique et des intelligences multiples, avec des retours très positifs des élèves.

Soucieux de pousser cette réflexion pédagogique, j’ai obtenu un CAFIPEMF généraliste (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maitre Formateur). J’ai également testé de nombreuses utilisations de Tableau Blanc Interactif (TBI) et ai formé des enseignants marocains à Rabat dans le cadre du projet Génie (généralisation des TBI dans les écoles marocaines). J’ai par ailleurs été sollicité à plusieurs occasions pour participer à des articles autour de la pédagogie.

Fort de ces expériences, j’ai créé un concept de « lapbooks » scolaires qui visent à impliquer davantage les élèves dans les apprentissages. Un chapitre du livre « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » présente les lapbooks que j'utilise en classe.

Certifié en pédagogie positive, j'ai récemment démarré une activité d'accompagnement scolaire, avec la création d’A pas de fourmi - pédagogie positive. Je propose également d’autres formes d’interventions (miniconférences, ateliers d’initiation aux mindmaps, prise de notes graphiques d'ateliers…).



Mes compétences :

Mind Mapping

Education

Formation

Tice

Enseignement