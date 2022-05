Vincent DARGET

J’ai travaillé plus de 25 ans dans le secteur de la grande distribution du bricolage, des services et de la pièce automobile où j’ai accompagné des équipes auprès de clients toujours plus exigeants dans un contexte économique très concurrentiel.



J’ai pu vérifier sur le terrain que les compétences techniques seules ne suffisaient pas pour atteindre les objectifs; le savoir être, les comportements professionnels adéquats et une bonne organisation personnelle ont contribué systématiquement à l’amélioration des performances.



Fort de ces constats et après une formation pédagogique, je peux vous apporter mon regard, des techniques et outils qui vous permettront de progresser dans votre pratique professionnelle en pleine adéquation avec votre vie personnelle.



