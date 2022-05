Vincent DE BOUTINY

Après 5 années d'études au sein de l'Ecole Centrale d'Electronique avec une spécialisation en systèmes embarqués, j'ai décidé de rajouter une composante commerciale à mon profil en intégrant le groupe AUSY en tant qu'ingénieur d'affaires. J'y ai développé un portefeuille de compte dans l'industrie automobile et télécoms.



En Septembre 2007 je rejoins Neotilus, société de conseil, filiale de Degetel, orientée Télécom, Mobilité, Multimédia.

Ingénieur d'affaires, j'ai développé un portefeuille de clients (opérateurs, constructeurs télécoms mais également dans les médias TV et la presse) souhaitant surfer sur la vague de la mise en mobilité de leur contenu.



En Mars 2010, j'intègre la société Prylos, spécialisée dans le développement d'applications mobiles professionnelles dans le secteur médico social.

J'ai contribué à la professionnalisation de ce secteur en équipant les acteurs du secteur d'une application de gestion des tournées et des actes.



En juillet 2011, Prylos a été racheté par Doro, leader mondial de la téléphonie pour séniors, pour se lancer dans le monde de l'édition de logiciels.

Aujourd'hui je vends toute la gamme des produits Doro (fixe, mobile,applications) auprès d'opérateurs et d'acteurs spécialisés en France, Italie et Israël.





Mes compétences :

Téléphonie Mobile

M2M

Nouvelles technologies

Business development

ingénierie

conseil

Télécommunications

Vente