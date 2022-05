Vincent DEBERT

Après plusieurs expériences dans divers domaines,des emplois salariés et en tant qu'indépendant, j'ai suivi une formation au Titre Professionnel Gestionnaire de paie que j'ai obtenu en décembre 2017.

Cette formation m'a permise de mettre à jour mes connaissances en matière de paie et de législation sociale.

Auparavant j'ai été 8 ans employé au service du personnel d'une enseigne de grande distribution.

Actuellement je suis à la recherche active d'un emploi en cabinet d'expertise comptable ou entreprise. Si vous n'êtes pas du Nord de la France et vous souhaitez une personne sur place pour des clients existants ou développer votre clientèle, je suis disponible pour du télétravail également.



Mes compétences :

Communication

Graphiste

Imprimerie

Reprographie

Microsoft Excel

Gestion du personnel

Paie