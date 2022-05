Vincent DEHEUVELS

J'ai commencé en tant que Chef de Projet sur l'international. J'avais la charge directe du développement des nouveaux articles pour l'Amérique du Sud (EBEL), l'Allemagne (Henkel, Beiersdorf), la Suisse (Art & Fragrance) et la supervision du secteur USA (Estee Lauder, Elizabeth Arden, Avon).

J'ai ensuite repris la responsabilité du Bureau d'Etude, suite au départ volontaire de l'ancien Responsable. Ceci, en plus de mes fonctions précédentes et sans embauche compensatrice. Pour réussir ce challenge, j'ai donné plus de responsabilité à chacun des Dessinateurs.

Finalement, j'ai pris la Responsabilité de l'ensemble du Service Développement.

Après 6 années en tant que Responsable Développement, je m'attaque à un nouveau challenge à travers une double mission :

- Mettre au point une méthode de calcul objective du prix de revient prévisionnel d'un article.

- Capter l'innovation et participer à l'industrialisation des projets jugés en ligne avec la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Responsable

Développement

Cosmétique

Parfum

Management