Didier GIORDANO

Consultez aussi mon profil LINKEDIN, sur lequel je suis plus actif : https://fr.linkedin.com/in/didiergiordano



25 ans d’expérience professionnelle avec un triple parcours : Commercial, Direction Achats et plus largement Direction Opérations.



Avec une solide expérience acquise en 20 ans passés au service du développement de Marques de la Parfumerie et Cosmétique de Luxe, voici mes compétences clefs :

- Construire et mettre en œuvre une stratégie durable Achats Responsables, adaptée, en dynamique, pour répondre aux objectifs de performance court terme ;

- Optimiser le résultat des négociations client / fournisseur, en jouant à fond l’intelligence relationnelle et situationnelle ;

- Réfléchir sur les organisations, les faire évoluer, en optimiser les process et la performance pour les rendre plus contributives à un objectif global d’entreprise ;

- Conduire opérationnellement le changement et manager les équipes pour les embarquer dans une dynamique motivante de transformation.



Aujourd’hui disponible pour de nouveaux challenges au sein d’une Marque connue de produits haut-de-gamme.



Contact : didiergiordano(at)hotmail.com