Vincent DELACROIX

Je suis consultant SAP BC expérimenté, plus spécialement sous unix mais aussi sous windows. Je pratique SAP depuis 2002, en tant qu'administrateur unix/sap/oracle ( activité d'installations / admin / upgrade / etc... ). Aujourd'hui considéré comme expert dans ces domaines.



Actuellement mes projets sont plutot d'upgrade SAP vers ECC6.0, unicode compris, pour des sociétés comme PSA ou GRDF. Je suis certifié pour les migrations hétérogènes.



Je suis Ingénieur electronicien (Electronique de puissance ) de formation, tombé dans le domaine informatique / télécoms par rebond de carrière en 1999 ( spécialisé en haute tension, je travaillais pour l'électronique médicale ). J'ai dirigé un petit bureau d'études au sein d'une PME.



J'ai fait du développement de scripts KSH ou en PERL, je pratique aussi le C pour des projets personnels à base des micro-controleurs pic.



Mes compétences :

KSH

Oracle

Perl

SAP

SAP BC

Unicode

UNIX

Upgrade