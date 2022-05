Vincent DEPECKER

MA PRESENTATION



Directeur Commercial AGENOR Groupe - Propreté / Espaces Verts / Multiservices



J'élabore la stratégie commerciale de l'entreprise et distille la politique commerciale à l'ensemble des collaborateurs.



Mon équipe (17 chargé(e) d'Affaires terrain et 3 en support) assure l'essor commercial du Groupe par la conquête de nouveaux marchés et la consolidation des comptes clients.

J'accompagne mes collaborateurs dans l'élaboration des propositions commerciales (réponses techniques et politique tarifaire) et oriente les choix stratégiques de l'entreprise en collaboration avec la Direction Générale.

Je prospecte et développe les grands comptes et accords cadres.

Homme de terrain et de défis, j'apprécie les challenges et les contacts humains.



Mes compétences :

Services

Management

Espaces verts