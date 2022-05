Vincent DESAGHER

Responsable Analyses Quantitatives du Risque au sein du Crédit Foncier de France



Responsabilités: direction d'un service de 6 personnes s'occupant d'études et de modèles statistiques au sein du Pilotage des Risques.

Le calcul et les méthodologies des provisions individuelles et collectives, les modèles d'octroi et d'encours et la détermination du coût du risque utilisé pour la tarification font notamment partie du champ d'activités de l'équipe.



Mes compétences :

Banque

Banque assurance

Statistique

Econométrie

Bâle 2

Stratégie digitale