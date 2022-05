Vincent DESBONNET

Bonjour et merci de consulter mon profil,



Apres avoir été diplomé d'une école de commerce, je m'oriente vers la fonction commerciale, d'abord avec la vente directe dans le secteur de l'amélioration de l'habitat, puis avec le B to B dans le domaine de l'hygiène professionelle. Mon relationnel et mes compétences techniques me permettent ainsi de fideliser et de developper une clientèle professionnelle depuis 11 ans.





Je m'intéresse à ce qui se passe dans le reste du monde, aussi bien au niveau de l'information, de la finance que des loisirs ... Tout particulièrement ce qui concerne l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord.

Mon gout pour les voyages m'a amené à decouvrir la plupart des pays Européens, le Brésil, l'Argentine, les Caraibes, le bassin Meditérranéen.



Je pratique de nombreux sports (vice préident d'une association sportive de squash) soit en compétition soit en loisir car j'adore me depasser et me mesurer aux autres.



En couple depuis 14 ans, je suis papa d'un petit Sacha depuis le 19 novembre 2009.



Mes compétences :

Snowboard