Vincent DOITEAU

Diplômé d'une école d'ingénieur généraliste, j’ai exercé des missions de chef de projets, de management hiérarchique et des missions commerciales d'account manager.



Ces expériences complémentaires m’ont permis d’évoluer dans différents domaines (défense, électronique, machines, R&D, production), d’appréhender les différentes organisations de l’entreprise et d’en comprendre les enjeux afin d'y apporter au mieux mes compétences et mes services.



J’ai construit toutes mes réussites professionnelles sur ma forte implication, sur mes qualités relationnelles d’écoute, de partage et sur mon travail en coproduction pour atteindre les objectifs qui m’ont été confiés.









Mes compétences :

Chef de Projets

Electronique

EMS

Manager

Responsable d'équipe