Vincent DORDOIGNE

Ingénieur en Génie Industriel, diplômé en 2013 de l’ENSIBS, l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud, je suis actuellement à la recherche d’un emploi. Deux secteurs de l’entreprise attirent mon attention, la logistique et la production.



La gestion de projets et la gestion de production sont deux domaines qui m'intéressent énormément et vers lesquels je me suis orienté grâce à mes différentes expériences.

L'amélioration continue par approche terrain, au contact des hommes et machines est devenu ma spécialité.



Par ailleurs je suis une personne logique, organisée, dynamique. Je sais travailler en équipe et en autonomie. J'aime la difficulté. Je suis ouvert d'esprit et communiquant !!



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

VBA

GPAO

Amélioration continue

SMED

Génie industriel

Visual basic

KANBAN

Production

Ordonnancement

Logistique