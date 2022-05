Vincent DOULAIN

Depuis de nombreuses années dans le champ des politiques culturelles, j'ai souhaité proposer mon expertise marketing et communication dans deux directions.

Le conseil auprès des collectivités territoriales pour réaliser des prestations de diagnostic et d'accompagnement au changement.

La formation dans ces thématiques auprès des personnels en poste et des étudiants en formation initiale en utilisant les méthodes actives.

Avec le changement des pratiques culturelles, et les répercussions sociétales des évolutions techniques et économiques, le service public culturel est confronté à une mutation exceptionnelle. Sa mission en est renforcée mais à condition que ses priorités puissent évoluer profondément pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins de tous les habitants.

La question centrale reste : comment favoriser l'égal accès de fait à la culture ? La question de l'insertion structure ainsi tout mon parcours professionnel. J'ai été amené à approfondir différents outils, ceux du marketing, de la communication, de la présence numérique, et les outils de l'écoute, du management et de la communication non-violente.



Voici la présentation de l'équipe de consultants avec laquelle j'ai le plaisir de travailler

http://www.wobook.com/WBLh7xP1qZ3g



Mes compétences :

Association loi 1901

Droit

Communication

Marketing stratégique

Politiques culturelles

Action culturelle

Expérimentation

Médiation culturelle

Réseau territorial

Diagnostic et développement territorial