Vincent DRAMARD

* 17 années d'experience en Logistique, Management Opérationnel / Fonctionnel - Responsabilité de sites à dimension EMEA



* Compétences SupplyChain - Encadrement - Management d'equipes - Communication - Optimisation - Amélioration Continue - Operational Excellence - 5S/6S - Productivity - Safety Excellence (HSE) - KPIs / Reporting - Projets - Budgets - Gestion Performance Individuelle et collective - Conduite du changement



* Formation : BTS Force de Vente (1991) - SIX SIGMA (2007)



* Trilingue Français / Anglais / Italien - Espagnol niveau Intermédiaire



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Gestion de la performance

Management opérationnel

Encadrement

Chaine logistique

Gestion budgétaire

Amélioration de la productivité

Sécurité au travail

Communication

Amélioration continue

Third-Party Logistics

Warehousing

Warehouse Management System

Supply Chain

Six Sigma

Microsoft Office

Logistics

Leadership skills

Health and Safety

Management Fonctionnel