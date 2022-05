Vincent DROUET

A l'issue d'une expérience de deux ans dans l'entreprise pharmaceutique américaine Gilead Sciences en Irlande, j'ai pris l'initiative, après avoir acquis les compétences techniques et linguistiques nécessaires, de rentrer sur le continent.



De par mon expérience chez Gilead Irlande je suis bilingue anglais. Cette expérience à l'étranger m’a permis de confronter mes capacités d'adaptation et d'intégration. De nature sociable et déterminé, j'ai su prendre des responsabilités et me suis toujours investi pour la productivite de l'entreprise. Mon goût pour les challenges difficiles m'a permis de travailler et d'être familier avec tous les acteurs de cette industrie. En deux ans, j'ai travaillé sur tous les appareils disponibles dans le laboratoire, et effectué des tests à toutes les étapes de fabrication des produits commercialisés dans l'entreprise.



Gilead étant une entreprise en plein développement, j'ai également participé à des transferts internes d'analyses, ainsi qu'à de nombreux audits externes dont, entre autres IMB et FDA, ce qui souligne que je suis sensible aux cGMP ou BPF et aux pharmacopées US et Europe.