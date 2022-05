Vincent DUCHESNE

Pour vous accompagner, SIFA OVERSEAS mobilise un vaste réseau :



12 filiales et entrepôts dans les DOM/TOM, aux USA et en Asie, appartenant en propre au groupe SIFA

60 agents certifiés dans 56 pays, également maîtres de leurs propres infrastructures, chacun spécialiste du pays sur lequel il opère.



Ce choix de maîtrise des équipements, pour nous et nos partenaires, est une garantie pour nos clients : bénéficier des meilleurs délais et de la meilleure qualité de service, à chaque étape du voyage de vos marchandises. En particulier, dans les étapes sensibles que sont le départ et l’arrivée de celles-ci.



Vous pouvez toujours compter sur nos services :

Groupage/dégroupage de marchandises

Frets maritimes ou aériens

Traitement de containers complets de tous formats

Compétences réglementaires nationales et internationales

Services informatiques sur-mesure, personnalisés, 24/24h



Service de livraison intégré

Profitez également de nos surfaces de stockage privatives, véritables stocks d’appoint pour vous permettre d’optimiser vos propres surfaces commerciales, vos volumes ou vos périodicités d’approvisionnement. Un service parfaitement adapté aux délais d’acheminement de marchandises internationales.





Mes compétences :

Export

Transport aérien

Import

Douane

Commercial

Transport maritime