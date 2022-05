Depuis 6 ans (Artemys et précédemment Auxitec), Delivery Manager assisté d'une équipe de 15 collaborateurs dans l'infogérance des systèmes et du support IT EMEA de la société Dresser-Rand sur les sites Europe, UK, MENA, Afrique et Norvège.



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

Service client

Management opérationnel

Support informatique