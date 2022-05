Vincent DUPONCHEL

Je souhaite mettre à profit mon projet professionnel recouvrement litiges auprès d’une société dynamique, et être ouvert à toutes opportunités.



Vous trouverez ci dessous un rappel de mes compétences et de mes qualités que je peux apporter à cette fonction.



Mes compétences sont dans les domaines suivants :

- Litiges recouvrement (analyse, solutions).

- Contrôle des créances clients.

- Blocage ou déblocage des comptes clients.

- Suivi des dossiers clients (clients / commerciaux).

- Emissions des factures ou avoirs.

- Gestion administrative des dossiers clients.

- Contrôle, saisie contrats.



De qualités sont :

- Appliquer les procédures.

- Mon sens inné du relationnel.

- L’écoute.

- Un réel gout de l’organisation et planification de mes différentes taches, qui passe par la rigueur.

- D’apport d’idées.

- D’esprit d’équipe.

- Une véritable capacité d’investissement pour l’atteinte de mes objectifs la satisfaction du travail bien fait.

- Rapidité d’adaptation.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

LITIGES

Recouvrement

ventes