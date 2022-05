Vincent DUTERQUE

Après des études de chimie dans les universités de Versailles Saint-Quentin (Licence de chimie) et Nice Sophia-Antipolis (Master 1 chimie), je me suis orienté vers un diplôme professionnalisant dans les matériaux et la qualité (Master 2 MQM de l'université de Nice).



Je suis, actuellement, en poste, au siège de Bureau Veritas, au sein de la Direction Technique, Qualité et Risques du pôle Industrie et Infrastructures.



Mes compétences :

Chimie

Chimie physique

Formulation

Management

matériaux

Physique

Qualité

Veritas