Actuellement en poste en tant que démographe-statisticien au ministère de l’économie et des finances, je réalise, en partenariat avec le ministère de la santé et l’INPES, des enquêtes en population générale (de la conception du questionnaire à la restitution des résultats) sur la thématique des addictions et des comportements de santé. Ces enquêtes, réalisées à intervalle régulier, permettent d’appréhender l’évolution des pratiques et constitue une donnée indispensable d’aide à la décision pour les pouvoirs publiques.



Outre le domaine de la santé, j’ai également travaillé au sein de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR). J’ai ainsi pu prendre part activement à l’étude de thématiques variées relatives au logement et à la population : étude des migrations résidentielles, vulnérabilité énergétique des ménages, enquête sur la qualité de vie des familles à Paris.



Toujours désireux d’approfondir et d’élargir mes compétences, j’ai suivi en parallèle de mon activité professionnelle une formation continue au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) en analyse statistique et cartographique.



Ces différentes expériences m’on conduit à travailler dans des champs d’études variées auprès de spécialistes issus de disciplines connexes à la démographie, ce qui constitue à mes yeux la richesse et l’intérêt de ce métier. Dynamique, rigoureux, organisé, j'apprécie partager mes idées et enrichir mes connaissances au contact des autres.





Mon Curriculum vitae:

http://www.doyoubuzz.com/vincent-eroukmanoff



Mes compétences :

Cartographie

Access

SAS

Analyse factorielles

Démographie

Quark xpress

Mapinfo

Excel

Statistiques

Anglais courant

Adobe illustrator

Statistiques descriptives

SPAD

Sociologie

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Observation territoriale

Statisticien

Technique d'analyse spatiale sous Mapinfo

Urbanisme