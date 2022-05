Vincent ETCHEBERRY

Durant mon parcours j'ai mis en place plusieurs solutions d'approvisionnement pour la distribution à la fois en magasin (solution en développement interne) et sur entrepôt (Solution Gold, Topase et forecast).



J'ai rempli la fonction de maitrîse d'ouvrage par les études d'analyse d'écart, l'écriture des cahiers des charges et la mise en place des solutions.



Toujours proche de l'opérationnel, j'ai toujours pu garantir la réussite des solutions proposées.



Mes compétences :

Approvisionnement

eCommerce

Supply Chain