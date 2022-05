Vincent GAGNIEU

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Janvier 2012 : Sandvik Coromant, leader du marché des outils coupants à plaquettes indexables

. Responsable des équipements de machines pour la France.



De Juillet 1999 à Décembre 2011 : Sandvik Dormer, fabricants d'outils coupants en acier rapide et carbure monobloc. Responsable régional du secteur Centre, support technique et responsable de l'administration des ventes.



De Mars 1996 à Juin 1999 : Avyac, fabricant d'affuteuse et de fraises en acier rapide. Technico-commercial du secteur Centre, Paris et Nord.



De Novembre 1995 à Février 1996 : Interdiscount, grande surface de matériel électronique grand public. Vendeur au rayon Hifi et video.



De Septembre 1993 à Septembre1995 : Reel, fabricant de matériel de manutention nucléaire et civil. Technicien bureau d'études en apprentissage.



FORMATION



1996 : Maitrise de Marketing et Négociation Industrielle par alternance à l'école supérieure de commerce IDRAC Lyon.



1995 : BTS Conception de Produits Industriels par alternance (option économie et gestion) à L'AFPM Lyon.



1993 : Bac Technologique F1. (génie mécanique)



Mes compétences :

Industrie

Vente