Vincent GAHINET

Technico-commercial Sédentaire au sein du Groupe SONEPAR, chez la SOCOLEC.



Proposition de poste possible : TCI sur le département du Morbihan, voir la région Bretagne dans la distribution du matériel Electrique.



Mes qualités sont l'organisation, le dynamisme, et la rigueur.





Si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre écoute.

Je vous en remercie d'avance.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet