Vincent GARAYT

Ingénieur en Génie Industriel, j’ai acquis depuis 20 ans une solide expérience dans la gestion et le management de périmètres industriels.

Aujourd’hui directeur de site, les différentes missions qui m’ont été confiées m’ont conduit à maîtriser l’environnement industriel et répondre aux enjeux de satisfaction client, et au triptyque coût - qualité - délais. Homme de PME, je sais concilier vision prospective et management opérationnel.





Mes compétences :

Management

Amélioration continue

Qualité

Gestion des ressources humaines

Gestion de la production

Gestion des stocks