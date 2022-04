Emmanuel ROBIN

Commercial de formation, Homme terrain, à l'écoute du marché et de mes collaborateurs en vue d'opter pour les meilleures décisions opérationnelles et stratégiques au sein d'une PME développant des produits textiles B to B



En poste depuis 1990 en France comme en Allemagne, j'ai occupé différents postes (commercial, commercial grands-comptes, Directeur Export) au sein de PME de l'industrie, en BtB et BtC.



Très engagé dans mon travail, je cultive une grande autonomie et capacité de décision, tant au niveau opérationnel qu'au niveau des orientations de nos activités commerciales et produits. Trilingue (anglais-allemand), je suis un homme de terrain, à l'aise dans les contacts de haut niveau et curieux de chaque expertise et expérience dans le monde de la PME.



Marié, deux enfants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Textile

Marketing