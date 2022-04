Marc FOURNIER

Je suis né en 1966 à Lyon, suis marié et ai trois enfants – la dernière est née en Nov 2010 ! D’un naturel extraverti, je suis créatif et enthousiaste.

Mon expérience professionnelle s’axe essentiellement autour des fonctions commerciales et marketing pour aboutir aujourd’hui dans la gestion d’un centre de profit (Busines Unit).

Pour me décrire, ci-dessous un extrait du compte rendu « Developement report » rédigé par le cabinet britannique « familias & company » en 2009 pour le compte de ma société.



Pour information mon profil MBTI est ENTJ.



KEY STRENGTHS:

* Proven track record in market development and sales, with effective ‘product focused’ sales relationships

* High degree of market expertise in particular markets which he has served

* Long term strategic thinker, with a strong conceptual approach to understanding markets and how they differ

* Highly market focused, customer focused, sales focused (more than is usual)

* Very calm, methodical, thoughtful, and organised working and management style

* Well-liked by subordinates, who see him as clear about performance requirements, but sensitive and careful in dealing with failings

* Thoughtful about own strengths and weaknesses, and keen to learn and develop himself further

* Very positive and committed work ethic, loyal to Scapa



Aussi pour compléter ces éléments, voici ce que pense de moi les gens qui m’entourent :

Ma famille apprécie mon dévouement et mes attentions tout en souhaitant partager plus de moments ensemble

Mon employeur souligne mes résultats, mon investissement et ma loyauté.

Les actionnaires soutiennent la stratégie de mon unité.

Mes collègues considèrent mon expertise et ma créativité comme gage de succès.

Mes collaborateurs s'épanouissent en toute autonomie sur des projets clairs et ambitieux.

Mes clients confirment leur confiance à chaque négociation en nous dédiant de nouvelles affaires.

Mes fournisseurs externes reconnaissent le retour sur les investissements demandés

Les services supports sont toujours enthousiastes à l’idée de participer aux projets de ma division



Ma mission :



Je suis en charge d'une des cinq "Business Unit" du groupe Scapa.Array

J'ai comme principales responsabilités la définition de la stratégie et sa mise en place opérationnelle. La performance est mesurée par le compte de résultat.

Le business plan à trois ans consiste en le déploiement Européen de nos ventes auprès de la distribution professionnelle - telles que les négoces en matériaux de construction, peinture décoration, électricité, plomberie ou multi-spécialiste, et d'atteindre 10% de part de marché en 2013. Ce plan s'appuie sur quatre leviers: Produits, Merchandising, Promotion et Distribution.

Le volume d'affaire est aujourd'hui de 20 M€ pour une équipe commerciale et marketing de 18 personnes.



J'occupe ce poste depuis un peu plus d'un an -un premier exercice réussit : développement des ventes et amélioration du résultat absolu et relatif (ROS – Return On Sales%)



Mon cursus professionnel montre une évolution constante au sein d’une structure évolutive.

2009: Consumer Europe BU Manager – Scapa Europe

2007 : European Market Manager - BMD - Scapa Europe

2006 : Commercial manager France – Industrial Assembly BU – Scapa France

2004 : Sales Manager France - Construction Business Unit – Scapa France

2002 : South Europe Sales Manager - Construction Business Unit - Scapa France

1998 : Sales Manager France - Wholesalers and construction distributors – Scapa France

1995 : Customer Service Manager– Scapa Valence

1992 : Sales Administration– Scapa Bellegarde

1990 : Sales rep – Saba Bellegarde



Mes compétences:

Marketing

Commercial

Négociation haut niveau

Management équipe

Leader projet

Stratégie

Anglais

Allemand



