Vincent GARCIA

Titulaire d'un BTS force de vente en 2004, je crée, à 20 ans, ma société de promotion immobilière dans la foulé.

En 2005 je crée en parallèle un magasin moto. De 2009 à 2013 en poste chez MAD pour la distribution aux professionnels des casques de moto ARAI ainsi que divers autres accessoires moto. Depuis août 2013 en poste chez NIEMANN+FREY GmbH pour la distribution d accessoires et pièces détachées scooter et moto sur un secteur vierge. Je reste cependant ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Entrepreneur

Informatique

Développement commercial

Autonomie professionnelle

Motivations et valeurs professionnelles

Empathie et sens de l'écoute

Gestion des stocks

Mobile

Immobilier

pneumatique

Construction

B2B