Vincent GARCIA

Motivé et fort d’une solide expérience en milieu financier (plates-formes hautement redondantes et sécurisées), je recherche un poste de Directeur Technique ou RSSI, où je souhaite valoriser ma double expertise technique et conseil, pour prendre la responsabilité d’une équipe technique sur des projets d’infrastructure d’envergure. Passionné par l’excellence et l’expertise, je suis référent pour mes clients et interviens tant en MOE qu’en MOA. Ouvert à la prise de risque lorsqu’il est maîtrisé, ma vision transverse des projets constitue un atout puissant pour mon employeur.



COMPETENCES FONCTIONNELLES :



* Conseil en conception d’infrastructure technique et cohérence globale (sécurité, interopérabilité)

* Conduite et gestion de projets (Systèmes, Réseaux, Virtualisation, PRA, Cloud, Messagerie, Accès distants)

* Management d'équipes projets (internes ou externes) et conduite du changement

* Rationalisation des systèmes d’information

* Préparation et animation des comités de pilotage

* Assistance à maîtrise d’ouvrage

* Maîtrise d’œuvre

* Études et choix de solutions fonctionnelles

* Coordination de projets transverses

* Plan d'action et suivi budgétaire

* Organisation et choix des développements

* Avant-vente technique

* Veille technologique stratégique et opérationnelle





COMPETENCES TECHNIQUES et EXPERTISES dans les domaines suivants :



VIRTUALISATION :

VMware (vSphere, ESX, ESXi, Cluster, View)

Vizioncore/Quest (vRanger, vReplicator, vConverter)

Veeam (Backup&Replication, Monitor)



LOAD BALANCING :

Radware (FireProof, LinkProof)

AmplifyNet (iSurfJanus)

Elfiq (Link Load Balancer)



STOCKAGE :

NetApp (Cluster, SAN, NAS, iSCSI, FibreChannel, SMVI, VSC, FlexClone)



RESEAUX :

Protocoles (TCP/IP, IPsec, VLAN, SSL, Radius…)

Switching et routage (Intel, HP, Cisco, Juniper)

Firewall (Juniper, Cisco, Nokia, Kerio)

VPN (Juniper IPsec & passerelles SSL, Cisco, Microsoft, Safenet)



SYSTEMES :

Microsoft (Windows 95, 98, XP, Vista, Seven. Windows Server NT, 2000, 2003, 2008)



ANNUAIRE :

Microsoft (Active Directory / Environnement multi-sites)



MESSAGERIE :

Microsoft (Exchange 5.5, 2000, 2003, 2007, 2010)

Kerio (Kerio Connect, Kerio Mail Server toutes versions)



FILTRAGE DE CONTENU :

Clearswift (MailSweeper for SMTP, WebSweeper, Mail & Web Appliances)

Cobion (Filtrage d’URL)

Olféo (Filtrage d’URL)



WIFI :

Symbol (AccessPoint et Controllers, liaisons Wifi site à site, études de sites)

HP / Colubris (AccessPoint et Controllers)



ANTIVIRUS :

Sophos (Solutions Entreprises, SAVI)

Kaspersky (Admin KIT, KAV Workstations & Servers, Exchange, Mailsweeper, KIS)



Mes compétences :

Load Balancing

Virtualisation

Juniper

Veeam

Datacenter

VMware

NetApp

Banque

Gestion de projet

Management

Direction technique