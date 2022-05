Après une expérience de 4 ans comme régisseur adjoint sur les tournages de films, je me suis orienté vers la location de matériel lumière pour les professionnels de l'audiovisuel.

Fort de cette expérience de 17 ans dans la location et la vente de matériel lumière, dont 6 ans comme chef d'entreprise, je suis à la recherche de nouvelles opportunités en tant que directeur / Responsable commercial ou chef de projet.

En plus de l'aspect commercial, le management fait partie intégrante de mon expérience.

Basé en région lyonnaise, je dispose d'un carnet d'adresse tant client que fournisseur réparti sur toute la France.

Motivé et rigoureux je me tiens à votre disposition afin que nous échangions à propos d'une collaboration future.

Vincent GASC.



Mes compétences :

Vente

Audiovisuel

Management

Communication

Marketing