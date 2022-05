Vincent GAUTHERON

De formation ingénieur généraliste, je me suis d'abord dirigé vers la conception de machines spéciales ainsi que vers le monde de la tuyauterie et de la chaudronnerie.



J'ai ensuite rejoint les rangs de l'entreprise Metso, dans un premier temps en tant que prestataire, avant de rejoindre définitivement les équipes de Metso

Le site de Mâcon est le centre international de la branche "System "Engineering", qui réalise des installations clefs en main pour le traitement des granulats et des minerais dans le monde entier.



En tant que coordinateur technique, je suis le responsable de l'équipe engineering pour les projets que l'on me confie. Je suis en charge d'organiser la phase étude, en faisant notamment le lien entre les différents métiers (mécanique, électricité/automatisme, achats/approvisionnements...).

Les projets concernés varient de 1 à plusieurs dizaines de millions d'euros.





Mes compétences :

Mécanique

Allemand

Mécanique des fluides

Anglais

Dessin industriel

Électricité

Amélioration continue

Conception

Dessin

Tuyauterie

Project management