Vincent GAUTHERON

L'altruisme, la réflexion, le goût du contact, l'ambition, l'envi d'apprendre, le refus du statu quo, tout cela fait parti de mon ADN.

Mes passages dans l'hôtellerie-restauration puis dans la GMS m'ont formés à la satisfaction client, l'atteintes des objectifs, le gout de l'effort. Dorénavant, je souhaite franchir une nouvelle étape dans ma vie en accédant à un poste de commercial auprès des CHR ou GMS afin de découvrir et faire découvrir de convaincre sur de nouvelles choses et produits tout en conservant mon ADN.



Mes compétences :

Restauration commerciale

CHR

Commerciale

Grande distribution

Gestion des ressources humaines

Gestion

Ecoute

Attentif

Hazard Analysis and Critical Control Point

Microsoft Excel