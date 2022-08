Vincent PAGNAC

Lieutenant-colonel - 25 années d'expérience au sein de la marine nationale et de la gendarmerie maritime.



Domaines d’interventions et de compétences :

- Management de personnels : Direction de services - Encadrement et animation d’équipes - Accompagnement collectif et individuel.

- Management de projet : Analyse, audit, stratégie et aide à la décision - Pilotage, gestion de crise - Organisation et coordination.

- Expertise : Judiciaire, particulièrement dans le domaine maritime, la sûreté littorale et portuaire - Formation pour adulte.



Mes compétences :

Conseil

Management

Formation