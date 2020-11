Vincent QUEUILLE

Responsable de mon centre de profits et membre du Comité de Direction, je :

• participe à l’élaboration des politiques et aux choix stratégiques de mon magasin ;

• manage mes équipe (Responsables de Rayon et Conseiller(ère)s de Vente) en complète autonomie (recrutement, formation, évaluation, évolution...) ;

• gère et développe mes comptes d’exploitation ;

• bénéficie d’une réelle autonomie pour décider des orientations à prendre, ainsi que des actions à mener dans mes secteurs (salle de bain , monde sol )

• construit mon offre (choix des gammes, prix de vente) et des actions commerciales.