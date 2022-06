Vincent STOCKER

Apprendre des façons de travailler pour optimiser les fonctionnements, les matériels et les pratiques. C'est le pari que je prends pour contribuer à la prévention des risques et à l'efficacité des organisations.



Mes actions s'articulent autour de 4 domaines :

- Santé et sécurité au travail (prévention des TMS, RPS, systèmes de management, formations)

- Co-conception (accompagnement de projets, assistance à la maîtrise d'ouvrage, expérience utilisateurs)

- Facteurs humains (fiabilité humaine, plan d'intégration du FH dans les projets, analyse des modes de défaillance)

- Gestion durable des emplois (plans seniors, stress ou pénibilité, situations de handicap, accords ou conventionnements Agefiph / Fiphfp)



Mes compétences :

Ergonome

Ergonomie

Facteur Humain

Fiabilité

Management

Organisation

QSE

RPS

Santé

TMS