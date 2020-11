Vincent TERRAT

Pouvoir travailler avec tous les corps de métiers, tout en ayant une vision globale du produit et de la société, rend la fonction de responsable Qualité Client extrêmement enrichissante.

Ce poste permet de travailler en collaboration au quotidien avec les différentes équipes de l'entreprise, de mettre en place un management participatif, de créer une émulation pour faire évoluer la Qualité et de contribuer à la satisfaction des clients.

Ce sont ces valeurs que je m'efforce de mettre en place et de partager.



Après 15 ans d'expérience dans la Qualité et la Relation Clients, J'ai développé des compétences dans les domaines suivants :



* Pilotage de plans d'action qualité

* Méthodologie Qualité (résolution de problèmes, G8D, 5 pourquoi, audit, AMDEC ...)

* Contrôle qualité en fabrication et développement

* Gestion de la relation et de la satisfaction clients

* Qualification et fiabilité des produits finis

* Qualité projet



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Qualité produit

Qualité client

Audit qualité

Gestion de la qualité

Contrôle qualité

Lean management

Amélioration continue

Management