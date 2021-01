Vincent VINCENT BAWEDIN (BAWEDIN)

GEOGRAPHE UNIVERSITAIRE

Docteur en géographie, qualifié aux fonctions d'enseignant-chercheur **, mon cursus ma amené dAmiens (maîtrise) à Nantes (doctorat) en passant par la Métropole lilloise (DEA). Je suis intervenu une dizaine d'annés à Amiens & Beauvais comme chargé de cours à l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) puis, plus ponctuellement, à Lille 1. J'ai également enseigné dans les Universités de Nantes et Paris-Sorbonne (Paris IV).

Je participe aux réflexions et travaux à l'interface Nature/Société, initiés au sein du laboratoire CNRS Géolittomer UMR 6554 (Equipe "Changements d'usages, conflits, mutations territoriales à l'interface terre/mer") de Nantes, où j'ai été chercheur (thésard, ATER, chercheur associé), et depuis 2017 avec le Laboratoire de Géographie Physique CNRS UMR 8591 de Meudon, notamment via la participation au programme de Recherche DIGUES (ANR : 2019-2023).



** 2010 : sections 23 & 24 du Conseil National des Universités (CNU).

2016 : section 23 du CNU



CHARGE DE MISSION

Je suis également praticien professionnel dans les domaines de laménagement du territoire et de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), comme chargé de mission "Stratégie - Littoral" auprès du Directeur Général Adjoint de l'Equipement du Département de la Somme (2009-2016) et, depuis 2019, « Gestion du trait de côte & planification » dans une Communauté de communes de Nouvelle-Aquitaine.



SCIENTIFIQUE INSTITUTIONNEL & ASSOCIATIF

Je siègerai dans plusieurs organismes, conseils et/ou commissions en qualité d'expert (Vice-Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Picardie puis des Hauts-de-France ; membre des Réseau Français de Recherche Côtière, Réseau tempêtes de l'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), et du réseau européen des littoraux EUCC-France ...).

Mes thèmes de prédilection sont plus particulièrement la gestion intégrée des territoires littoraux (aspects physiques, humains, socio-économiques, politiques... ), la gestion des risques côtiers à l'heure du changement climatique, l'approche socio-politique des conflits territoriaux, la relocalisation des activités et des biens et la biodiversité. Je suis un scientifique citoyen également passionné d'ornithologie. Pour en savoir + : v-bawedin-geo.blog4ever.com/



Mes compétences :

Risques naturels

Développement durable

Paysages

Biodiversité

Politiques publiques

Gouvernance

Formation

Littoral

Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)

Zones humides

Aménagement de l'espace