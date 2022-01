Vincent VIOLLAIN

Diplômé d'HEC Paris, de Sciences Po Paris en Affaires Publiques et d'un Master 2 en Economie Internationale de Paris Dauphine, j'ai débuté mon parcours professionnel comme consultant en stratégie. C'est là que j'ai initié mon goût pour le digital qui transforme le monde.



En 2011, j'ai créé l'agence de communication Babel 31 avec Pacôme RUPIN pour associéen adoptant un point de vue novateur : les communautés sont au coeur du fonctionnement du web social et du nouveau monde numérique qui se dessine. Elles sont au coeur des propositions que nous formulons pour nos clients.



En 2012, Babel 31 a été classée comme l'une des "100 start ups dans lesquelles investir" par le numéro annuel qu'y consacre le magazine Challenges pour son approche innovante des solutions proposées en web social mais aussi en événementiel.



En 2013, j'ai co-fondé le projet Tous Unis Pour l'Egalité, que j'ai présidé, en partenariat avec Ogilvy Paris et Google. Ce projet 100% digital mettant en avant des unions de couples de mêmes sexes a été primé à trois reprises lors des 60èmes Cannes Lions, a été short listé pour le Titanium & Integrated, reçu huit Webbies Awards et le Prix du Brand Content du magazine Stratégies.



Passionné par l'entrepreneuriat et les projets j'ai co-fondé en mai 2013, Meet Your Start Up, première plateforme de rencontres 100% dédiée aux start-ups, qui révolutionne l'approche de l'emploi dans les start-ups.



Depuis septembre 2012, j'anime le petit déjeuner référence du digital #du27au31 en partenariat avec Pépinière 27 (14 éditions)



Mes compétences :

Communication évènementielle

Stratégie de communication

Digital strategy