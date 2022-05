Vincente TIBAUDO

Je suis Naturopathe,formatrice santé/hygiène, praticienne en énergétique chinoise. Prévention,conseils en hygiène de vie, en alimentation, écoute de la personne.

Comment se passe un entretien avec le naturopathe?

Lors de l'entretien,le naturopathe va évaluer le potentiel vital de la personne , le degré d'intoxination de l'organisme du aux carences liées au stress, à la sédentarité, à l'alimentation dénaturée et non adaptée. Il mettra en place un programme de revitalisation avec l'aide de la phytothérapie, les elixirs floraux,de l'aromathérapie et le réglage alimentaire.

Avec l'énergétique chinoise, il procédera au rééquilibrage des méridiens d'acupuncture.





Formatrice vacataire dans un centre de formation aux métiers paramédicaux et en école d’infirmière

Formatrice vacataire Santé Hygiène : métiers de l’hôtellerie/Restauration

Création d’ateliers et de séminaires : bien être et gestion du stress - PNL - Massage assis chinois en entreprise



Mes compétences :

animer

Animer un groupe

Conception

Conception de supports pédagogiques

Écouter

Formatrice

Nutrition

Réalisation

Réalisation des projets