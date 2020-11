Virginie AUBRY CLAIN

Titulaire depuis Juillet 2012 du master "Chargée des Ressources Humaines" (Bac+4), voici les compétences que j'ai développées et exercées tout au long de mon parcours professionnel :



RELATIONS SOCIALES

-Préparations, tenues et compte-rendus de Commissions avec IRP (mensuelles : Effectifs / trimestrielles : Formation)

- Préparations et participations aux CE ordinaires (mensuels) et extra-ordinaires (Bilan Social, Obligations annuelles sur la Formation)

- Préparation et participation aux réunions de suivi ou de re-négociations d'Accords avec IRP (harmonisation des primes, astreinte, port des tenues)

- Préparation et présentation du Bilan Social

- Préparation et présentation du Bilan Annuel des Effectifs

- Préparation d'éléments à l'ODJ du CODIR

- Participation à la mise en place et à la tenue des élections professionnelles (CE, DP et CHS-CT)

- Création de tableaux de bords, de plan d'action et suivi des indicateurs (effectifs, formation, heures supplémentaires, sécurité)

- Création et mise en place de documents et procédures

- Recherches d'éléments pour préparation de dossiers contentieux.



DÉVELOPPEMENT DES RH

- Recrutement : gestion de l'intégralité du processus de recrutement, création d'outils de recrutement pour les profils rares, développement de projet de partenariat (Pôle Emploi avec MRS, Agences d'intérim, Ecoles).

- Formation : Création d'un support personnalisé de l'Entretien Professionnel, recueil des besoins, construction et suivi du plan de formation avec co-financement, gestion des dossiers de formation avec dispositif individuel (CPF, CIF, VAE), recueil et analyse des données pour le Bilan Annuel.

- Gestion des emplois, des compétences et des carrières : saisie des EAA, créations et mises à jour de fiches de postes opérationnels et encadrements.



ADMINISTRATION DU PERSONNEL

- Assurer l'administration individuelle et collective du personnel, depuis l'embauche jusqu'à la fin du contrat de travail (documents réglementaires : DUE, registre du personnel, médecine du travail, prévoyance, mutuelle).

- Contrat de travail : Transmission des éléments et demande de contrat de travail au siège.

- Paie : de la gestion des variables jusqu'à la saisie des bulletins de paie et le passage de l'ordre de paiement.