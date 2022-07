Virginie CIGNA

Bientôt 8 années dans le maintien à domicile.



Aujourd'hui, je souhaite continuer à m'impliquer dans le secteur de la santé et plus particulièrement dans l'innovation.

J'ai trouvé dans ce domaine un épanouissement particulier dans la relation avec les patients et aussi des techniciens/salariés; c'est un métier où on se sent vraiment utile et qui nécessite un très haut degré d'exigences professionnelles.



Aussi, en faisant le lien entre mes différentes activités et aspirations, je suis arrivée tout naturellement au développement d'un projet de prévention santé.



De ce fait, en parallèle de mon activité professionnelle, je suis diplômée et propose des ateliers Gym équilibre et marche.



Mon projet est de travailler en réseau et partenariats avec des équipes médicales et pluridisciplinaires, fédérations, maisons de retraite, associations, écoles...en plus de mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Gestion administrative

Animation

Conseil et Vente

Développement commercial

Prévention des risques professionnels

Gestion de la relation client