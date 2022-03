Virginie CIRET

Psychologue du travail depuis 2005, je suis spécialisée en évaluation et en méthodologie de construction de projet professionnel.

Public reçu : Demandeurs d'Emploi, salariés, personnes reconnues Travailleurs Handicapés, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes de moins de 25 ans.



Mes compétences :

Ecouter et analyser une demande

Analyser la faisabilité d'un projet

Rediger un document de synthèse

Elaborer un plan d'action

Utiliser des tests psychométriques

Emettre des hypothèses de travail

proposer une écoute neutre et empathique