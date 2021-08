Virginie DESSAINT

Directrice d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) de 74 lits.



Gestion opérationnelle :

Management et coordination des services – Suivi du cadre budgétaire – Optimisation et rentabilité ;



Gestion du personnel :

Animation des équipes, 49 collaborateurs : Santé, Hébergement, Restauration, Animation, Technique et Bio nettoyage ;



Ressources humaines :

Mise en place des process de diversification de sourcing : CDD et CDI ;

Gestion au quotidien de la relation sociale ;

Présidente du Comité de Vie Sociale (C.V.S.) - familles des résidents.



Commercial :

Maîtrise complet du process de commercialisation des chambres - Optimisation du taux d'occupation.



Mes compétences :

Force de proposition

Gestion des ressources humaines

Coaching

Animation d'équipe

Management commercial

Gestion événementielle

Management opérationnel

budgets

Sage Accounting Software

CVS