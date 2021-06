Virginie GUÉRIN

Après plus de 15 ans à travailler en tant que comptable et assistante de gestion, dans des PME de différents secteurs dactivités (Concession motos, Transports, Métallurgie, Bâtiment ), je me lance en tant que micro-entrepreneur.



Jai toujours eu le besoin daider, de partager mon savoir faire , et mettre ainsi mes compétences au service des autres. Au fil des années jai pu constater quon pouvait aller toujours plus loin et trouver des solutions et des axes damélioration.

La polyvalence et linvestissement me caractérise, à limage des besoins des TPE et PME



Jai donc créé ProGestion33 afin de vous soulager, vous, artisans et chefs dentreprises dans la gestion quotidienne de votre société, avec pour objectif de vous libérer du temps !



Je travaille toujours avec implication, respect, optimisation et bien sûr confidentialité.