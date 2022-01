Viviane ROSS

Mon objectif:

Développer les compétences collectives et individuelles pour améliorer l’efficacité du travail en équipe et l’efficacité personnelle des salariés et managers



Ma démarche:

Utiliser la dynamique de groupe, des outils de coaching et des techniques pédagogiques pour:

• au niveau du groupe: avoir une vision et des objectifs communs, comprendre le fonctionnement du groupe et les rôles de chacun, établir les règles de fonctionnement, partager ses expériences, mieux se connaître et apprendre les uns des autres

• au niveau de chaque individu: comprendre son propre fonctionnement dans le groupe, avoir une meilleure écoute et questionnement, savoir donner du feedback aux autres, partager son expériences et apprendre des autres



Mes types d’intervention:

Coaching d’équipes hiérarchiques:

• Aider un manager à démarrer avec une nouvelle équipe

• Améliorer le fonctionnement de l’équipe

• Développer la cohésion de l’équipe

• Faire face à un changement



Coaching d’équipes projets:

• Mettre en place une nouvelle équipe projet

• Améliorer le fonctionnement de l’équipe en mode projet

• Développer la cohésion de l’équipe

• Faire face à des modifications importantes du projet



Coaching d’équipes de pairs (co-développement):

• Partager ses expériences

• S’aider à trouver des solutions

• Tester ses idées

• Développer de nouvelles compétences transférables dans sa situation professionnelle



Conseil en ingénierie pédagogique et développement de projets de formation:

• Analyser les besoins de formation

• Définir la structure du programme, les objectifs pédagogiques, les méthodes, outils et budget

• Gérer le projet



Conception pédagogique et animations de formations sur les thèmes:

• Ingénierie de formation

• Formation de formateurs

• Fondamentaux du management







Mes compétences :

Ressources humaines

Développement des compétences

Gestion de projet

Conduite du changement

Coaching

Formation

Accompagnement

Conseil