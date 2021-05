Je suis intéressé à la conception des pieces plastiques ( et à la conception des moules ) et composites et j' ai deja exercé mon travail dans le domaine recherche et developpement et en bureau d'etudes



Mes compétences :

Automobile

CAO

Catia

composite

Conception

Conception mécanique

Dessin

Injection plastique

matériaux

Mécanique

Mécanique automobile

Prototype

Recherche

Recherche et Développement

Résistance des matériaux