Wafa ESSAGHIR

Je possède une formation d'Ingénieur informatique MIAGE et j'exerce actuellement mes fonctions en tant que chef de projet au sein de l'entreprise Sodifrance.

Mon profil est orienté en développement (MVS COBOL) et je dispose de rigoureuses connaissances en fonctionnel bancaire et en gestion de projets. Mon expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion de projet

Planification de projet

COBOL

DB2

MVS

SQL

Conception UML