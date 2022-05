Wagane GUEYE

Je suis un artiste en création textile et un médiateur culturel sénégalais établi en France depuis 2006. En 2009 j'ai été avec des proches l'un des principaux initiateurs de l’Association Les Ateliers du Vau organisatrice de la manifestation artistique annuelle « Been-Penc, une autre vision de l’Afrique » en Maine et Loire. J'en suis l'actuel président et organise sous le label Les Ateliers du Vau diverses expositions d'art et autres manifestations culturelles.Très actif dans le secteur culturel et associatif, je pilote ou collabore à plusieurs projets d’échanges culturels en France comme au Sénégal.En 1999, j' avais créé à DAKAR (I.A.C) Initiatives Artistiques et Culturelles, une structure organisatrice d’événements culturels très proche de la jeune génération d’artistes plasticiens sénégalais. J'ai suivi des ateliers d’écritures de scénario au Forut Média Center de Dakar et plusieurs éditions des Ateliers d’Angers organisé par Premiers Plans. Je suis scénariste et coproducteur du film documentaire « Aaru Mbeed, les murs de Dakar » sélectionné en première internationale au Festival international du film de Toronto (TIFF 2012) version anglaise « The Walls of Dakar ». Ce film a aussi été sélectionné à la Biennale Dak’Art 2012 et par l’institut français SENGHOR dans le programme « 50 ans de Cinéma dans la ville de Dakar ».Je suis diplômé en 2012 du pôle Textile de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts d’Angers Tours Le Mans, ou j'ai suivi les cours de Sandrine Pincemaille.





Mes compétences :

Direction de projet

Communication

Management

Conception-rédaction

Conférencier

Scénariste