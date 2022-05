Wagnon JOUETS

JOUETS - JEUX - CADEAUX - FEUX D'ARTIFICE - ACTIVITÉS MANUELLES - KERMESSE - ARTICLES DE FETE



Wagnon est une entreprise familiale créée en 1946 qui demeure être un véritable spécialiste du jouet, du jeu et des cadeaux en tout genre.



De plus, l'enseigne se caractérise par sa diversité de produits qui va des articles de fête aux articles d'activités manuelles.



Par ailleurs, Wagnon est le distributeur exclusif des feux d'artifice Lacroix-Ruggieri dans le Nord.



Wagnon est une société familiale qui est, depuis 1946, un véritable spécialiste des jouets, jeux, cadeaux.



Wagnon c'est une gamme de produits diversifiée :

- Jouets

- Jeux de société

- Jeux en bois

- Articles de fête

- Produits d'activités manuelles

- Articles de kermesse

- Feux d'artifice



Collectivités, associations, centres sociaux, centre de loisirs, CE, etc... vous trouverez en Wagnon votre source en amusement de qualité pour faire plaisir de façon ludique et économe.



Mes compétences :

Articles

Jouets