Wahiba MOUSSAOUI

Je vous informe que je suis une jeune marocaine, âgée de 25 ans, ambitieuse et disponible immédiatement, je suis d'un naturel sociable pour un travail en équipe, ponctuelle, dynamique et très motivée. Je suis titulaire d’un diplôme d'hôtesses de l’air/ accueil en 2013 au sein du Centre de Formation du Tourisme Air- Form à Casablanca et titulaire d’un Baccalauréat en Sciences Expérimentales en 2011 au Lycée AL AZHAR à Casablanca.

Ma formation et mes stages professionnels m’ont donné envie d’aller loin dans l’acquisition des connaissances dans le secteur touristique. J’ai déjà effectuée un stage au sein de différents établissements 2 mois au sein de l’ONDA à Casablanca dans lequel j’ai pu acquérir des capacités et des compétences en particulier le first contact, la fidélisation de la clientèle,l’embarquement,et la démarche de travail. actuellement . je suis disponible pour un poste comme une hôtesse d’accueil .





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

